Amgen, accordo per acquisire Horizon Therapeutics in deal da 27,8 miliardi

(Teleborsa) - Dopo le i ndiscrezioni delle ultime ore , è arrivata l'ufficialità:, società statunitense di biotecnologia,, società biofarmaceutica irlandese, in quello che èe anche la più grande fusione del settore healthcare dell'anno.Il- in contanti - è di, pari a un premio di circa il 47,9% rispetto al prezzo di chiusura del 29 novembre 2022 (ovvero l'ultimo prezzo prima dell'annuncio di una possibile offerta ai sensi delle regole di acquisizione irlandesi) di circa il 19,7% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. L'acquisizionesu base completamente diluita e implica un valore d'impresa di circa 28,3 miliardi di dollari."L'acquisizione di Horizon è un'opportunità interessante per Amgen ed è coerente con la nostra strategia di crescita a lungo termine fornendo farmaci innovativi che rispondono alle esigenze dei pazienti che soffrono di malattie gravi - ha commentato Robert Bradway, CEO di Amgen - I decenni di leadership di Amgen nell'infiammazione e nella nefrologia, combinato con la nostra presenza globale e le capacità biologiche di livello mondiale, ci consentirà dicome Tepezza, Krystexxa e Uplizna".La transazione dovrebbe. Inoltre, dovrebbe aumentare l'efficienza per il gruppo combinato, portando a una riduzione annua dei costi ante imposte stimata di almeno 500 milioni di dollari entro la fine del terzo anno fiscale successivo al completamento del deal.