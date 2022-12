Banche, BCE rivede priorità vigilanza: focus su rischio credito e funding

(Teleborsa) - Laper i prossimi tre anni alla luce delle incertezze sull'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, accresciute dallo shock geopolitico causato dall'invasione della Russia in Ucraina e dalle pressioni inflazionistiche.Sottolineando che il, la BCE sottolinea che è essenziale che l'autorità di vigilanza continui a monitorare e verificare l'adeguatezza e la solidità delle prassi di accantonamento e delle posizioni patrimoniali delle banche, nonché delle proiezioni e dei piani di distribuzione nell’ambito delle sue regolari attività di controllo.Secondo le priorità di vigilanza per il 2023-2025, agli enti vigilati sarà richiesto dimacrofinanziari e geopolitici immediati (Priorità 1), di affrontare lee potenziare le capacità di indirizzo degli organi di amministrazione (Priorità 2) e infine di dedicare maggiori sforzi per(Priorità 3).Per quanto riguarda la Priorità 1, viene posta attenzione sulla gestione del rischio di credito. "Le banche dovrebbero porre rimedio in modo efficace alle, dall'erogazione dei prestiti all'attenuazione e al monitoraggio del rischio, affrontando tempestivamente eventuali scostamenti dai requisiti regolamentari e dalle aspettative di vigilanza" si legge nel documento di Francoforte.Sul fronte del funding, la Vigilanza BCE afferma che "le banche che segnalano un', in particolare quelle meno stabili, dovrebbero diversificarne la struttura elaborando e attuando piani di finanziamento pluriennali solidi e credibili, tenendo conto delle sfide derivanti dal mutare delle condizioni di finanziamento".Oltre ai rischi più imminenti generati dall'invasione russa in Ucraina, anche i rischi e lerichiedono un'attenzione adeguata da parte degli enti e delle autorità di vigilanza."A, le banche dovrebbero essere consapevoli della necessità di affrontare altre sfide importanti oltre a quelle poste dall'attuale contesto di alta inflazione. Tra questi spiccano il rischio die il, che continueranno a figurare tra le nostre priorità di vigilanza", hanno affermato Kerstin af Jochnick, Membro del Consiglio di vigilanza della BCE, e Mario Quagliariello, Director of Supervisory Strategy and Risk della BCE.