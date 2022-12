Borsa, in settimana IPO per Saccheria Franceschetti, E-Novia e Impianti

Finlogic

(Teleborsa) - In un mese in cui continuano gli annunci di delisting (gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di),(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il totale di dicembre 2022 sarà comunque ben inferiore al record dello scorso anno, quando sbarcarono a Piazza Affari per 13 società.Giovedì debutterà, leader in Italia nel(con una market share 2020 pari a circa il 20%) e tra i primi 5 trader europei di big bags. La società ha registrato nel 2021 ricavi pari a 19,3 milioni di euro, un EBITDA pari a 1,7 milioni di euro (EBITDA margin 9%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 8 milioni di euro. L'operazione di quotazione prevede un aumento di capitale finalizzato a sostenere il consolidamento della posizione di leadership sul mercato italiano e il processo di internazionalizzazione, anche attraverso operazioni di M&A.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Venerdì debutteranno due società,. La prima è attiva come(Information Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration). La seconda promuove, costituisce e sviluppa, attraverso la valorizzazione delle proprietà intellettuali sviluppate con istituti di ricerca e corporate internazionali., anch'essa accompagnata in Borsa da, intende continuare a crescere nel mercato di riferimento ampliando il proprio portafoglio di prodotti e servizi, oltre che valutare la possibilità di crescita attraverso operazioni di acquisizione (M&A) di altre società, nazionali e straniere, attive nel proprio settore di riferimento e/o in ambiti connessi e collegati alle proprie attività di business. I ricavi del gruppo al 31 dicembre 2021 sono pari a 9,8 milioni, con un EBITDA margin al 10,3%., che hacome Euronext Growth Advisor per lo sbarco suldell'EGM, dovrebbe raccogliere circa 14 milioni di euro per unasuperiore a 160 milioni di euro (inclusa la conversione del prestito obbligazionario convertibile). L'azienda vanta nomi noti della finanza italiana tanto nel(dove siede l'ex AD di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, come indipendente) quanto negli, ClubTech Investimenti, Dompè Farmaceutici, Gestioni). A fine novembre la controllata Blubrake (scale-up specializzata nello sviluppo di sistemi ABS di ultima generazione per biciclette elettriche) ha ricevuto dalla Banca Europea per gli Investimenti unda 10 milioni di euro.