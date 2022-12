Borse asiatiche in calo. Male la Cina su gestione Covid

Tokyo

(Teleborsa) -dopo un calo dell'ottimismo sul cambiamento delle regole Covid-19. Gli investitori temono che l'aumento dei casi di Covid-19 possa avere un. Sull'andamento dei mercati incide anche una certa cautela degli operatori, in quanto nei prossimi giorni arriverà una raffica di decisioni sui tassi da parte della Federal Reserve statunitense, della Banca centrale europea e di altre banche centrali.Tra le azioni in controtendenza ci sono quelle deiper i timori di una seguito dell'allentamento delle rigide politiche zero-COVID. Incide anche il fatto che l'Amministrazione nazionale cinese della medicina tradizionale ha pubblicato un lungo elenco di medicinali raccomandati, inclusi farmaci per la tosse e l'influenza, che le persone potrebbero usare per far fronte alle infezioni a casa., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dello 0,86%, e per, che mostra un -0,87%.Depresso il mercato di(-2,11%); con analoga direzione, leggermente negativo(-0,67%). Senza direzione(-0,08%); in lieve ribasso(-0,48%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,17%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%.Il rendimento dell'è pari 0,26%, mentre il rendimento delscambia 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,6%; preced. -4,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. -1,7%)00:50: Bilancia commerciale (preced. -2.162,3 Mld ¥)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5%).