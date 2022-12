Borse europee ostaggio delle banche centrali

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

DiaSorin

Recordati

Moncler

Pirelli

Hera

CNH Industrial

Unipol

Italmobiliare

Industrie De Nora

Reply

De' Longhi

Illimity Bank

Mfe B

OVS

Caltagirone SpA

(Teleborsa) -in attesa del dato chiave sull’inflazione americana e con il focus sulle banche centrali, Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca d'Inghilterra, che questa settimana rendono note le ultime decisioni del 2022 di politica monetaria per contrastare l'inflazione. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,44%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,054. L'è in calo (-0,78%) e si attesta su 1.782,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,27%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.tentenna, che cede lo 0,45%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,37%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 24.304 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.320 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,76 miliardi di euro, con un incremento di ben 481,1 milioni di euro, pari al 37,52%, rispetto ai precedenti 1,28 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,3 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,00%.avanza del 2,60%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,57%.avanza dell'1,44%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14%.di Milano,(+2,39%),(+1,61%),(+1,50%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,00%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,65%.Tra lepiù importanti:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -2,8%; preced. -3,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,4%).