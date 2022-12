Borse europee poco mosse in attesa delle banche centrali

Tod's

(Teleborsa) -, con la borsa di Milano che si muove in leggero rialzo. Gli investitori attendono di conoscere le decisioni di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca d’Inghilterra, che questa settimana rendono note le. Dalla FED, che si riunisce mercoledì 14 dicembre, gli analisti si aspettano un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base. Stesso incremento è atteso dalla riunione della BCE e da quella della Bank of England di giovedì 15 dicembre.Seduta negativa per, dopo che venerdì pomeriggio Diego Della Valle ha comunicato che. "Viene meno la possibilità diche sarebbe stato riconosciuto agli azionisti Tod's che non avessero approvato l'eventuale fusione, diritto di recesso che in base alla media dei prezzi a 6 mesi sarebbe stata intorno ai 36 euro per azione", scrivono gli analisti diLeggera crescita dell', che sale a quota 1,056. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 70,38 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +189 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento delanni pari al 3,82%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,23% a 24.332 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.360 punti. Poco sotto la parità il(-0,58%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,60%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+1,64%),(+1,35%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,10%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,13%),(+1,79%),(+0,71%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,65%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -2,8%; preced. -3,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,4%).