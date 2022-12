Brussels Airlines potenzia la flotta e continua ad assumere

(Teleborsa) -conta di aumentare la propria attività sul mercato europeo del 10% nel 2022)3 grazie all'entrata in servizio dei primi tre A320neo, a cui se ne aggiungeranno altri due nel 2024.La crescita riguarda anche il personale delbelga, che aumenterà di 200 unità, per la maggior parte nel ruolo di. Brussels Airlines ha previsto l'assunzione di 20 piloti e 90 membri d'equipaggio di cabina, che completeranno la formazione per essere disponibili prima dell’estate.In più, 50e 40 posizioni nel settore e del servizio clienti. Nell'anno in corso sono state effettuate già più di 300 assunzioni.