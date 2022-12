CNH Industrial, nuovo Electrification Center a Detroit

CNH industrial

(Teleborsa) - Durante i suoi, Arizona, Stati Uniti,ha annunciato l'apertura di un nuovonell'area metropolitana di Detroit, nel Michigan (USA). Progettato per supportare la nostra crescente attività di innovazione nel campo dell', il centro migliorerà le competenze tecnologiche di CNH Industrial, peraltro facilitato dalla sua vicinanza ad un hub nazionale per l’elettrificazione di OEM e fornitori."Questa nuova sede sottolinea il nostro impegno per posizionare il nostro profilo di produttori di veicoli elettrici e sottosistemi e segna un'altra pietra miliare dopo aver ampliato con successo il nostro team in-house", ha affermato, Chief Digital and Information Officer e ad interim Chief Technology & Quality Officer, CNH Industrial. “Il nostro team potrà ora avvalersi, in un’unica sede, delle competenze interfunzionali e intersettoriali sia a livello di componenti sia di macchine. In questo modo potremo focalizzarci di più sul cliente e costruire sistemi di trasmissione elettrificati e sistemi ad alta tensione adeguati alla mission”.Questo nuovo sito integrerà e opererà in collaborazione con il polo per l’elettrificazione di, in Italia. "Insieme, rafforzeranno la nostra leadership nei sistemi di, basata su oltre 15 anni di esperienza in ricerca e sviluppo e nella commercializzazione di prodotti", si legge in una nota. Con il, CNH Industrial si pone al fianco di importanti soggetti innovatori, al fine di accelerare il cambiamento e offrire nuove possibilità di utilizzo e applicazioni nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni.“Come azienda, stiamo investendo in persone di talento e motivate che possano aumentare le nostre capacità in-house per quanto riguarda l’elettrificazione”, ha spiegato, Chief Human Resource Officer, CNH Industrial. "Questo nuovo hub ci consente di attingere a un bacino di talenti unico, che cambierà il volto dell'agricoltura negli anni a venire".