Commercilisti Roma esprimono cordoglio per collega scomparsa

(Teleborsa) - L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa della commercialista Nicoletta Golisano ed il ferimento di un’altra collega Fabiana De Angelis e la vicinanza alle famiglie di tutte le persone colpite."Un fatto inimmaginabile che ci provoca dolore per le modalità e l’irrazionalità del gesto che ha portato all’uccisione di Nicoletta e al ferimento di Fabiana mentre svolgevano la loro professione", ha commentato Giovanni Battista Calì, presidente dell’Odcec di Roma, che assicuyra "troveremo il modo per ricordare adeguatamente il sacrificio della nostra collega".