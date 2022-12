Covid, Gimbe: in aumento decessi e ricoveri, record negativo di nuovi vaccinati

(Teleborsa) - Nella settimana dal 2 all'8 dicembre iper Covid-19 sono aumentati dell'8% (da 635 a 686, 15 dei quali riferiti a periodi precedenti), con una media salita da 91 a 98 al giorno; nello stesso periodo sono aumentati anche i, sia nei reparti ordinari (+9%) sia nelle(+4,7%). I ricoveri con sintomi sono stati 757 in più (da 8.458 a 9.215), mentre quelli nelle rianimazioni 15 in più (da 320 a 335).Nello stesso periodo il numero deicontro il virus SarsCoV2 è diminuito del 22,3%, toccando il record negativo dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid-19. Sono alcuni dei dati emersi dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.I nuovi vaccinati sono stati 900 rispetto ai 1.158 della settimana precedente. "Un dato così basso non si era mai registrato dall'inizio della campagna vaccinale", ha osservato il presidente