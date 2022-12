Cy4gate, nuovi contratti per circa 6 milioni di euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security,per la fornitura e manutenzione di sistemi di Cyber Intelligence inclusi nel proprio portafoglio prodotti. Il valore complessivo dei contratti acquisiti nei primi dieci giorni di dicembre ammonta a. Gli ordini acquisiti vedono il 15% circa del valore complessivo realizzato in Italia e il restante su estero."Cy4Gate Group ha investito molto nel corso del 2022 in iniziative di business development e sta implementando - come i recenti comunicati delle scorse settimane testimoniano - un pool di partnership ad hoc in grado di fungere da demoltiplicatore degli sforzi sia sul fronte commerciale che per mantenere l'offering sempre in linea con le specificità che ogni cliente esprime", ha commentato il"L'essere una "", capace di assicurare altresì un supporto di prossimità agli end-user, è una strategia che sta portando i suoi frutti e consolidando l'azienda per renderla sostenibile nel lungo periodo", ha aggiunto.