Dati Nielsen, mercato pubblicitario positivo a ottobre (+0.7%)

(Teleborsa) - Il mercato degliin Italia chiude il mese dia +0.7%, portando lapubblicitaria dei primi dieci mesi del 2022 a -1.2%. Se si esclude dallala stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gen./ott. 2022 risulta in negativo -4.1%."Il mercato torna sopra la “quota zero” nel mese di ottobre dopo tre mesi sotto la linea di galleggiamento. Il dato è in sincronia con i numeri macroeconomici che mostrano una crescita acquisita del PIL a dicembre del +3,9% (Istat); sostenuta oltre che dalla componente investimenti, dalla domanda interna. Si tratta di un segnale positivo per le aziende che sostengono attraverso la comunicazione i propri marchi e prodotti", ha dichiarato, Adintel Southern Europe Cluster Leader di Nielsen.Relativamente ai singoli mezzi, laè in calo del 2.1% ad ottobre e del -7.7% nel periodo gen./ott.2022. In negativo la, i, a ottobre sono in calo del 7.2% (il periodo cumulato chiude a -4.4%), mentre icalano del 8.7% (il periodo cumulato chiude a -3.4%). In positivo laad ottobre, +1.2% (il periodo cumulato chiude a +3.2%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’interonel periodo gen./ott.2022 chiude con un +2.8% (-4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Continua la ripresa dell’(Transit e Outdoor) che conferma l’andamento positivo con un +50.7% nel periodo gen./ott.2022. In positivo anche lache chiude il periodo gen./ott.2022 a +55.8% e il Direct mail 1.3%. Continua la ripresa degli investimenti pubblicitari sul mezzoSono 12 iin crescita nel mese di ottobre, il contributo maggiore è portato dal settore Automobili (+24.5%), che tornano ad investire, Enti/Istituzioni (+75.5%), Abbigliamento (+23%), Toiletries (+37.3%). In calo a ottobre gli investimenti di Media/Editoria (-24.3%), Distribuzione (-4.2%) e Bevande/Alcoolici (-34.9%).Relativamente aicon una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nei primi dieci mesi del 2022, l’andamento positivo di Abbigliamento (+25.8%), Tempo libero (+14.2%) e Cura persona (+5.8%)."Rimaniamo in attesa dei risultati (sportivi e di comunicazione) della kermesse Qatariota che andrà a concludersi nei prossimi giorni. Questi contribuiranno con buona probabilità a una chiusura d’anno in segno positivo. - continua Dal Sasso - Ci avviciniamo ad un anno più complesso sia per l'assenza di grandiche per aspettative macroeconomiche più contenute, sia nell’area Euro che in Italia. Nonostante le incertezze prevediamo che circa la metà dei settori che monitoriamo, vedrà una crescita, seppur contenuta, degli investimenti in comunicazione".