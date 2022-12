Defence Tech, accordo con cliente corporate nazionale per soluzioni cyber

Defence Tech

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha annunciato undi Cyber Security e di Cyber Communication con unper rispondere all'esigenza di proteggere la propria infrastruttura da attacchi cibernetici ransomware. L'accordo, siglato dalla controllata Donexit, ha un. In particolare, per la soluzione di Cyber Communication è previsto un rinnovo su base triennale.La nuova partnership è stata resa possibile dall'expertise acquisita da Donexit, che ha, garantendogli il ripristino dell'operatività dell'infrastruttura tecnologica e la continuità nella erogazione dei servizi. "Per motivi di riservatezza della controparte interessata dall'attacco ransomware non si divulgano ulteriori informazioni di dettaglio dell'operazione", si legge in una nota."La conclusione di questo accordo, per la tipologia di cliente coinvolto e per la natura dei prodotti che ci ha consentito di offrire, rappresenta un- ha commentato Emilio Gisondi, CEO del gruppo Defence Tech - Si tratta di un ulteriore segnale, in linea con la nostra strategia di crescita, che arricchisce il nostro portfolio di prodotti proprietari".