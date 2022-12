Elettrificazione e decarbonizzazione: a Roma Ceo Alliance for Europe

(Teleborsa) - La(la) ha tenuto oggi il suo incontro semestrale a Roma presso Villa Aurelia, un evento ospitato dache ha riunito i leader di primarie società europee con l'obiettivo di promuovere azioni a sostegno della transizione energetica nei diversi settori aziendali europei., hanno partecipato il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Viceministro italiano dell’ambiente e della sicurezza energeticahanno partecipato da remoto.Nel corso dell'incontro, i CEO e i loro ospiti esterni hanno affrontato insiemecome l'attuale contesto di crisi, segnato dal conflitto in Ucraina, la transizione energetica e la sicurezza delle forniture, così come la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Durante il meeting, la presidenza della CEO Alliance for Europe è passata da Volkswagen AG, che ha guidato l’organizzazione nei suoi primi anni, a Scania, il cui CEO Christian Levin è stato designato come nuovo presidente per il prossimo anno.è stato anche l’occasione per i membri della CEO Alliance di confermare un Sustainable Corporate Building Climate Pledge con l'obiettivo digli edifici aziendali attraverso piani d'azione che includono misure per l’elettrificazione, l’efficienza energetica e la digitalizzazione da implementare entro il 2030 e invitando altri operatori a unirsi a questo obiettivo.La CEO Alliance ha lanciato un nuovo Joint Statement nel quale si esortano le industrie e i policy maker dell'UE a unire le forze per trasformare la crisi energetica in un'opportunità per l'Europa, promuovendo l'elettrificazione, la decarbonizzazione, la digitalizzazione e l’innovazione nei settori dell'energia, dei trasporti e dell’industria.La CEO Alliance for Europe è un Action Tank collaborativo intersettoriale che riunisce 13 aziende leader europee che rappresentano i principali settori industriali, con più 1,5 milioni di dipendenti e oltre 500 miliardi di euro di fatturato annuo. I suoi membri lavorano congiuntamente a favore dcon particolare attenzione alla decarbonizzazione e digitalizzazione, oltre che sollecitare un impegno collettivo da parte di tutti gli