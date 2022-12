Elica, Fabrizio Ghisla nuovo general manager della divisione Motori

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha comunicato la, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento, entrata quest'anno anche nel mercato dell'idrogeno con la linea di ventilatori PREMIX. Nella nuova posizione, Ghisla si occuperà dell'ampliamento dell'offerta di prodotti "Hydrogen Ready" e dell'accelerazione nel segmento delle pompe di calore.Dopo diverse esperienze lavorative nel settore automotive in grandi società, il manager è entrato a far parte del gruppo Elica come R&D Director della Business Unit Motors. Il nuovo incarico, si legge in una nota, conferma la volontà di Elica didel gruppo."La nomina di Fabrizio a General Manager di EMC FIME darà ulteriore slancio al percorso di crescita della Divisione Motori del Gruppo Elica e allo: Idrogeno e Pompe di Calore su tutti", ha commentato Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica."Sono onorato di questo incarico e di questa nuova sfida; sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire allo sviluppo di EMC FIME e del gruppo Elica in generale - ha detto Fabrizio Ghisla - Grazie al continuo processo di innovazione e investimenti su risorse e infrastrutture,".