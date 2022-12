Eventi e scadenze: settimana del 12 dicembre 2022

Abitare In

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Seduta plenaria e riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento a StrasburgoRapporto Dekra - Viene presentato, presso la Sala Zuccari del Senato a Roma, il Rapporto DEKRA sulla Sicurezza Stradale 2022 “Mobilità dei giovani”, incentrato sulla categoria dei giovani neopatentati. Tra i partecipanti Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiConsiglio dell'UE - Riunione dei ministri degli Esteri del partenariato orientale - Alla riunione ministeriale del partenariato orientale (PO), a Bruxelles, parteciperanno i ministri degli Esteri dell'UE e le loro controparti provenienti da cinque dei sei paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina), sotto la presidenza dell'alto rappresentate per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep BorrellA2A - Verso l’autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud - Durante l'evento, patrocinato da Utilitalia, verranno presentati i principali risultati emersi dall’approfondimento del report “Verso l’autonomia energetica italiana” realizzato sul ruolo chiave del Centro-Sud nel percorso di transizione energetica del nostro PaeseFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaENEL - Presentazione Ewiva - Enel X Way e Volkswagen Group presentano Ewiva, la Joint Venture nata dalla partnership dei due Gruppi per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in ItaliaICE - ICE presenta: Le opportunità dall'Europa per le imprese - Seminario che informa i partecipanti sui servizi di ICE-Agenzia per facilitare l'accesso ai fondi europei nel quadro delle attività del settore Affari europei. Si svolge a BruxellesConvegno: Italia, domani? Le sfide del PNRR tra sostenibilità e transizione energetica - L'Istituto per la Competitività (I-Com) organizza il convegno pubblico presso il Parlamento Europeo a Roma, conclusione del ciclo di incontri svolto nel corso del 2022 nell'ambito dell'Osservatorio SostenibilItalia, il programma di monitoraggio sull'attuazione del PNRR promosso da I-ComOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 - ADM: "G20 Policy Monitor" - Presentazione del “G20 Policy Monitor” dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Stato. Durante l' evento verrà presentato anche il resoconto e il nuovo bando dell'iniziativa “Dimensione sociale ADM” che permette agli enti del Terzo settore di proporre progettualità e raccogliere fonti di finanziamento dagli operatori regolati dall'Agenzia- CDA: BilancioENEA - Presentazione dell'11° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica - Giunto alla undicesima edizione il Rapporto, presentato al CNEL di Roma, analizza lo stato e l'evoluzione delle misure per l'efficienza energetica a livello nazionale, valutando le performance rispetto ai risultati ottenuti nel 2021 a livello di politiche e di strumenti attuativiUE - Vertice UE-ASEAN - Si svolge a Bruxelles il primo vertice in assoluto tra i leader degli Stati membri dell'UE e dell'ASEAN in 45 anni di relazioni diplomatiche, co-presieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente dell'ASEAN 2022, il primo ministro cambogiano Hun SenFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Assemblea: BilancioBCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassiBOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliBanca Ifis - CONI - Banca Ifis e il CONI presentano lo studio relativo al valore economico dello sport giovanile italiano. Contestualmente, Banca Ifis consegnerà al CONI borse di studio destinate al sostegno del percorso di sviluppo dei giovani atleti federaliConferenza Congiunta Banca d'Italia - CEPR - EIEF - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con il CEPR e l'EIEF un workshop dal titolo "Firms in a period of turmoil". L'evento si svolgerà a Roma.- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al III trimestre 2022Rapporto Eco Media 2022 - L’informazione ambientale in Italia - Diretta streaming per il 9° Forum nazionale su "L'informazione ambientale in Italia" in cui verrà presentato anche il Rapporto Eco Media 2022 sulla copertura delle notizie di ambiente e sviluppo sostenibile da parte dei media italianiScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div