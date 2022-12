Gruppo Mipu diventa Società Benefit

(Teleborsa) -diventaUna nuova configurazione - spiega la nota - "che consacra la vocazione della holding italiana. Il passaggio ariguarda tutte le società del gruppo:".Holding italiana attiva nei settoriapplicate aipersegue l’ottimizzazione deie dellee vanta numerosi ambiti di operativitNel dna di Mipu - si legge - sono iscritti i valori di. La trasformazione in Società Benefit consolida questa missione aziendale, e consente di condividere con maggiore forza il valore creato, proiettandolo nel lungo termine. E il cammino verso il nuovonon è statoAl contrario: come ha sottolineatoresponsabile della trasformazione del gruppo in società Benefit:Ma in quale modo si esprime concretamente l’essere benefit della holding veneta? Sicuramentedalleed identificabili in azioni rivolte verso l’interno e verso l’esterno dell’azienda.Le finalità di beneficio comune verso l'interno vengono perseguite attraverso il rispetto della parità di genere (SDG 5), obiettivo che sta particolarmente a cuore alla Ceo e cofondatrice di, da sempre socialmente impegnata in iniziative e campagne volte al superamento delMa anche garantendofavorevoli a dipendenti e collaboratori, grazie all’ampio ricorso alloalla possibilità di conciliare vita e lavoro, e di chiedere una collocazione presso una sede in prossimità della residenza familiare. Non solo: l’azienda incoraggia sistematicamente la formazione continua delle e deisia organizzando aggiornamenti interni, sia supportando i dipendenti che intendano frequentare corsi e master universitari. Oggi ildella popolazione aziendale ha frequentato o sta frequentando un master post-laurea o un dottorato interamente finanziato da Mipu.Mipu (è) Benefit anche verso l'esterno, perché risponde per vocazione naturale e per oggetto sociale ai requisiti di Industria, innovazione e comunità: le sue intelligenze artificiali nascono per portare connessione, e gestione predittiva di asset e beni nelle fabbriche e nelle città, riducendo i costi, incrementando la produttività e implementando il valore degli investimenti.E ancora, Mipu contribuisce allo sviluppo di Città e comunità Sostenibili attraverso una divisione interna dedicata alle Smart cities, supportandonel perseguimento del risparmio energetico e manutentivo, nella gestione delInfine, risponde all’obiettivo del Consumo e produzione responsabile attraverso le sue intelligenze artificiali industrializzate dedicate all’energy management, al water management, al waste cycle management."Con il passaggio a Società Benefit il Gruppo Mipu conferma il suo impegno a rivolgersi e collaborare con un ecosistema di Aziende che condividono la nostra stessa etica personale e sociale, in uno spirito di collaborazione e supporto reciproci", concludeAdvisor Mipu Ecosistema e Partnerships.