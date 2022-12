Horizon Therapeutics in rally, mercato festeggia deal con Amgen

Horizon Therapeutics Public

(Teleborsa) - Protagonista a Wall Street il titolo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,45%.A fare da assist alle azioni della biofarmaceutica irlandese contribuisce l'ufficializzazione della notizia secondo cui Horizon Therapeutics sarà acquistata dalla società statunitense di biotecnologia, Amgen , in un deal del valore di 27,8 miliardi di dollari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 111,6 USD e supporto a 111,1. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 112,1.