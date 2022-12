Inclusione e valorizzazione delle diversità al centro dell’evento ‘D&I in Finance’ di Abi

(Teleborsa) - Prima edizione di ‘’, il nuovo appuntamento promosso daper approfondire, confrontare e analizzare i temi dell’e della valorizzazione dellain banca e non solo. In apertura, due le giornate dedicate, dieci le aree tematiche che guideranno gli incontri, tutti fruibili liberamente anche online. Organizzato da ABIEventi e realizzato in sinergia con, il nuovo evento ABI ‘D&I in Finance’ vedrà insieme banche, assicurazioni, istituzioni e altre imprese riflettere sulle azioni, le esperienze maturate e le iniziative in atto per promuovere inclusione nel rispetto delle identità e per supportare così lo sviluppo economico e sociale di cittadini, imprese e territori.L’fa parte di un percorso avviato da ABI insieme alle banche, che si sviluppa secondo tre principali direttrici. Oltre all’appuntamento ‘D&I in Finance’, il percorso prevede infatti una proposta formativa professionalizzante che si rivolge ai professionisti delle risorse umane e a coloro che sono interessati ad assumere o perfezionare il ruolo di Diversity manager nel mondo bancario e finanziario, e ad approfondire lee lefinalizzate a costruire una cultura organizzativa efficacemente inclusiva. Si compone inoltre di una attività informativa che ne valorizza i contenuti sul canale Bancaforte.Tra ial centro di questa edizione: la governance della diversità e dell’inclusione; gli impatti sul mercato delle scelte aziendali inclusive; la regolamentazione per favorire l’inclusione; l’impegno aziendale sui temi dell’inclusione e la sua misurazione; l’accessibilità che include e innova; la valorizzazione dell’esperienza della clientela in una logica inclusiva; l’importanza del linguaggio inclusivo; la comunicazione interna per valorizzare la diversità in azienda; la comunicazione esterna e la rilevanza delle partnership con le diverse comunità di riferimento; le nuove figure professionali per favorire la cultura aziendale della diversità.Ile tutte le informazioni utili sull’evento sono disponibili sul sito https://diversity.abieventi.it/. L’evento di due giorni è gratuito e fruibile liberamente anche online su piattaforma streaming, tramite registrazione al sito.