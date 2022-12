Italia-Spagna, FS Italiane: Premio Tiepolo 2022 a Luigi Ferraris

(Teleborsa) - Il Frecciarossa 1000 tra Madrid, Barcellona e le principali città spagnole, la condivisione dell'esperienza e dei successi dell'Alta velocità italiana, i rapporti di collaborazione con le istituzioni e il tessuto economico e imprenditoriale della penisola iberica per promuovere una mobilità collettiva multimodale e sostenibile, incentivo al turismo. Sono tra i motivi dellLa consegna oggi 12 dicembre all'Ambasciata d'Italia di Madrid.Il prestigioso riconoscimento – spiega FS in una nota – viene conferito dal 1996 dalla) e dallaalle più meritevoli personalità italiane e spagnole che si sono distinte nello sviluppo e consolidamento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna.La cerimonia di premiazione si terrà alla presenza dell'Premiato insieme a Ferraris anche J, società leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo.In Spagna ilha lanciato, dal 25 novembre, iil treno di punta dell'AV italiana. "L'obiettivo – si legge nella nota – è offrire un concreto contributo, in Italia così come in Europa, alla costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile, condividendo l'esperienza maturata in Italia con l'alta velocità, così da replicarne i risultati e i modelli di successo, soprattutto per le persone e i territori che attraversa".In Spagna il Gruppo FS punta anche sulle collaborazioni con le istituzioni e le realtà del mondo dei trasporti e del turismo per offrire biglietti integrati e soluzioni di viaggio multimodali.