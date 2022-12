Legacoop: accelerare il PNRR e proseguire con le misure contro rincari e inflazione

(Teleborsa) - Ilha radici solide che gli hanno consentito di resistere a tutte le tempeste, compresa questa, ma per far crescere imprese e sistema Paese è essenziale un rilancio del, accelerando gli interventi, per non mettere a repentaglio investimenti necessari per migliore le infrastrutture. Prioritario, inoltre, che il nuovo Codice Appalti abbia regole chiare, semplici ed efficaci, con un effettivo coinvolgimento degli stakeholder nella scrittura delle norme. Il settore degliin Italia vale più di 200 miliardi di euro l’anno, cifra destinata a crescere nei prossimi anni, anche per effetto del PNRR.Questo il messaggio lanciato dall’ditenutasi oggi a Roma che rappresenta 2.400 tra cooperative e consorzi - con un valore della produzione dinel 2021 e 150.000 tra dipendenti e soci – con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e una gamma settoriale che va dall’edilizia all’impiantistica, la manifattura e l’industria, la logistica e i trasporti, la ristorazione collettiva, il multiservizi e i servizi ambientali, vantando aziende leader nei mercati di riferimento.Unche deve fare i conti con l’aumento incontrollato dei prezzi die energia all’interno di una spirale inflazionistica che sta mettendo in ginocchio il, aggravata dai problemi nell’approvvigionamento delle commodity e dai rincari delle(nel settore edile, ad esempio, 54 materiali su 56 hanno avuto un incremento di oltre l’8% rispetto al 2021, con picchi fino al 78% per il legno; nella ristorazione, il costo della preparazione di un pasto è aumentato di circa il 20%) che, accompagnati da, stanno determinando l’insufficienza dei budget e aprendo interrogativi sulla tenuta di una delle più grandi operazioni di investimento degli ultimi decenni, il PNRR.Legacoop Produzione e Servizi ritiene che si debba intervenire per scindere ilda quello del gas e allo stesso tempo immaginare costi diversi in relazione alla fonte con cui viene prodotta l’energia che si consuma, anche per non demolire i passi importanti che si sono fatti nella produzione di. L’idea di imporre a livello Europeo un tetto al prezzo del gas va verso il suo fallimento se non si impongono limiti alla domanda, ma questo significherebbe decidere chi, come e quanto deve consumare: una scelta impraticabile senza assestare un ulteriore colpo alla crescita.In questoè inevitabile per il Governo continuare con i sussidi e le sovvenzioni alle imprese per sostenere i consumi di energia e salvare le aziende, ma per farlo c’è bisogno di solidità fiscale e di politiche europee di solidarietà per condividere le risorse fiscali: un obiettivo oggi lontano, ma essenziale per il futuro dell’Europa.Fondamentale per le cooperative la, nel nuovo, dell’obbligo diper i contratti dei settori dei servizi, che tengano anche conto dell’aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo deisottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative; urgente, inoltre, prevedere un meccanismo revisionale straordinario per gli appalti di servizi e forniture attualmente in essere: in assenza di un tempestivo intervento del governo numerose imprese che forniscono servizi essenziali per la(ristorazione collettiva, pulizie, igiene ambientale, ecc.), rischiano di non riuscire più a erogarli o a farlo in grave perdita, con potenziali effetti devastanti sulla continuità aziendale e sulla tenuta sociale e occupazionale.Legacoop Produzione e Servizi auspica infine l’approvazione degliattualmente in discussione al Senato, presentati da Alleanza delle Cooperative Italiane nell’ambito dell’iter di conversione in Legge del. Costi dell’energia, applicazione di meccanismi straordinari di revisione prezzi ai contratti in corso negli appalti di servizi e forniture e interventi specifici dedicati al settore della ristorazione collettiva: questioni prioritarie e cruciali che, nella difficile situazione che stanno vivendo le imprese, non possono più essere rinviate.All’Assemblea, aperta dal Direttore di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia e conclusa dal presidente di Legacoop Produzione e Servizi, Gianmaria Balducci, sono intervenuti, coordinati da Federico Fubini – Giornalista Corriere della Sera: Paolo Barbieri - Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi; Ilaria Cavo - Vicepresidente X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati; Claudio Contessa - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Simone Gamberini - Direttore Generale Coopfond; Alessandro Genovesi - Segretario Generale Fillea CGIL, Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma; Edoardo Rixi - Viceministro Infrastrutture e Trasporti. Ospite dell’Assemblea l’attore e regista Ascanio Celestini che attraverso un dialogo con il Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti ha ripercorso la storia della cooperazione di lavoro.