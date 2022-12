Legge di bilancio, sul tavolo 450 emendamenti: dalle pensioni minime al lavoro agile

(Teleborsa) - È battaglia alla Camera sullaDegli oltre 3mila emendamenti arrivati mercoledì scorso, di cui ne sono stati ammessi circa duemila, ne rimangonoNel dettaglio ieri alle 17, alla scadenza del termine, sonoche saranno sottoposte al vaglio della Commissione bilancio della Camera. Ma dal momento che la coperta è corta, non si esclude la possibilità di un'ulteriore scrematura degli emendamenti per riuscire a far rientrare le modifiche nella dote di 400 milioni prevista per il Parlamento, budget che arriva a 700 contando quella per i ministeriNei prossimi giorni gli uffici della Ragioneria lavoreranno sui pareri e la Commissione bilancio si è già riconvocata per mercoledì per avviare il lavoro sugli emendamenti. Le votazioni sono previste da giovedì fino a tutto il fine settimana con l'dicembre.Dalle pensioni minime allo smart working fino al superbonus e al payback per la Sanità sono diverse le questioni sul tavolo. E mentre lacontro le misure attualmente previste dal ddl di Bilancio, restano ancora diversi nodi da sciogliere.Sonoalla manovra in commissione Bilancio. Tra le proposte, oltre alla sospensione del payback per le imprese sanitarie anche l'aliquota agevolata per il gasolio agricolo e la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14. Fondi per le materie Stem (scientifiche) nella scuola così come la proroga delle risorse per le trasmissioni di Radio Radicale. Spunta anche un fondo 'per la realizzazione dei Giochi della Gioventù', con una dotazione pari a 20 milioni di euro. E ancora, aumento da 8 a 10 euro dell'esenzione fiscale dei buoni pasti elettronici, sgravi per le assunzioni di apprendisti, fondi per l'edilizia scolastica dei comuni ed estensione del bonus sociale anche sotto forma di crediti per gli inquilini dell'edilizia popolare. Nel pacchetto di emendamenti anche un contributo ai comuni per la realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio gas, sconti sulle accise del gasolio per le imprese di noleggio autobus, riapertura del bonus per il rientro dei cervelli, nuove norme sui premi di risultato, misure per il prepensionamento dei giornalisti delle testate in crisi e taglio al 5% dell'Iva sulle pompe di calore. Sul fronte della carta 18 App cambierà, per certo, l'emendamento del presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. "L'emendamento – ha detto Mollicone – verrà riformulato in modo da dare continuità alla Carta però con i cambiamenti che condivideremo con il ministero". Probabile che per il bonus venga inserita una soglia Isee.Tra lefigura il taglio dell'Iva sul pellet (ora al 22%) il sostegno al comparto della sicurezza ma anche una riguardante la qualità dell'aria con interventi per ridurre l'inquinamento. Nessuna proposta di modifica segnalata dal Carroccio sul fronte del Pos o sul tetto al contante, entrano invece una serie di proroghe di agevolazioni per le popolazioni terremotate.Sempre sul fronte della maggioranzaun fondo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per "interventi di revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni minime e misure per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche". Ma anche un esonero contributivo fino 8mila euro l'anno prossimo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato degli under 36. Queste le proposte di bandiera emerse dal vertice ad Arcore conTra gli emendamenti segnalati dagli azzurri anche il sostegno ai comparti della sicurezza e della scuola, l'introduzione di meccanismi per sbloccare la cessione dei crediti fiscali del Superbonus, la proroga dei crediti d'imposta per gli investimenti nelle ZES, misure sul finanziamento delle università.Opzione donna, salario minimo e sanità sono, invece, i"Le nostre proposte per correggere e migliorare una legge di bilancio che giudichiamo iniqua e inadeguata alle esigenze del Paese sono state segnalate ed ora a disposizione di governo e maggioranza se vorranno seriamente aprire un reale confronto in Parlamento – hanno annunciato laed il–. Fra le nostre priorità c'è di certo la questione Opzione Donna: ci batteremo a difesa dei nostri emendamenti perché sia garantita la possibilità di andare in pensione a 58 anni per le donne, allargando quindi la potenziale platea rispetto alle assurde discriminanti introdotte dal governo. In particolare, chiediamo, inoltre, che le risorse messe a disposizione del Parlamento non siano polverizzate e indirizzate a una serie di micro-interventi, ma centrate su questioni fondamentali: riduzione delle tasse sul lavoro, salario minimo, incremento dei fondi per la sanità pubblica, lotta al dissesto idrogeologico, sostegno agli enti locali. Su questi ed altri temi ci sono proposte puntuali e dettagliate del Partito democratico per contrastare disuguaglianze, sostenere lavoratori e pensionati, garantire diritti".Via l'addizionale erariale alla tassa automobilistica, le tasse e sopratasse per gli istituti superiori e le università, le tasse per le licenze di esercizio, la tassa di abilitazione all'esercizio professionale o ancora l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. È quanto prevede uno dei 44 emendamenti presentati del Terzo Polo alla manovra che dovrebbe rientrare nei segnalati.Ilmette il focus su"Con gli emendamenti che ha segnalato, il Movimento 5 Stelle intende apportare modifiche migliorative ad una legge di Bilancio pavida, senza coraggio, che apre una guerra ai poveri e agli ultimi. Fra le nostre priorità ci sono la difesa del Reddito di cittadinanza, che la Destra elimina nel momento in cui si stimano 700mila poveri in più nel 2023, e quella del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati. Per tale motivo, proponiamo la costituzione di un fondo per la detassazione del salario minimo, che deve essere di almeno 9 euro lordi l'ora, e una rivalutazione del 200% per chi percepisce un trattamento pensionistico pari o inferiore a quattro volte il minimo". È quanto affermano in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del M5S alla Camera, e Daniela Torto, capogruppo pentastellata in commissione Bilancio. Tra le misure segnalate dal M5S – si legge nella nota – anche "potenziamento dei crediti d'imposta 4.0, stabilizzazione della Decontribuzione Sud dal 2023 e proroga del credito d'imposta riconosciuto alle imprese del Mezzogiorno che acquistano beni strumentali nuovi, in modo tale da venire incontro a un comparto pressoché escluso dalla Manovra. Contro norme che fanno da volano all'evasione fiscale, – spiegano Silvestri e Torto – proponiamo la reintroduzione del cashback a partire dal 1 giugno 2023". Presentato dai Cinque stelle anche un emendamento alla legge di bilancio per la proroga fino alla fine dell'anno scolastico in corso del personale docente e Ata assunto per far fronte all'emergenza covid.Aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35mila euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all'inflazione (così detto recupero del drenaggio fiscale). Si chiede inoltre di conferire tutele a tutte le forme di lavoro, assegnando ai ccnl un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e diritti normativi universali; di eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo. Serve poi una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività e la tassazione degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà. E quanto fa sapere la Cgil annunciando la mobilitazione. Il sindacato punta anche alla rivalutazione delle pensioni; risorse per il diritto all'istruzione, per la sanità che ha affrontato e sta affrontando gli effetti drammatici della pandemia; di cancellare la Legge Fornero e introdurre: l'uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e "povere", il riconoscimento del lavoro di cura, il riconoscimento delle differenze di genere, l'uscita con 41 anni di contributi. Per la Cgil, "in coerenza con le piattaforme unitarie, sono necessarie: riforme vere, ispirate dai criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali ed energetiche capaci di prospettare un futuro per il Paese, sulla trasformazione digitale e la riconversione verde, su uno stato sociale più forte e qualificato".