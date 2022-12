Microsoft acquista il 4% di LSEG e sigla partnership a lungo termine

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il(LSEG) ehanno siglato unaper progettare l'infrastruttura dati di LSEG utilizzando Microsoft Cloud e sviluppare congiuntamente nuovi prodotti e servizi. La partnership si baserà suie intende rafforzare la sua posizione di fornitore di dati e infrastrutture dei mercati finanziari leader a livello mondiale.In base agli accordi, la piattaforma dati di LSEG e altre infrastrutture tecnologiche chiavedi Microsoft., la soluzione per flussi di lavoro di analisi e dati di nuova generazione di LSEG, diventeràe le aziende prevedono di introdurre nuovi servizi di analisi innovativi basati su cloud."Questa partnership strategica è una pietra miliare significativa nel percorso di LSEG per diventare la principale infrastruttura dei mercati finanziari globali e business dei dati e trasformerà l'esperienza per i nostri clienti - ha commentato, CEO di LSEG - L'unione dei nostri principali set di dati, analisi e base clienti globale con i servizi cloud completi e affidabili di Microsoft e la portata globale crea".Nell'ambito dell'operazione, Microsoft ha accettato di acquistare azioni di LSEG che la porterebbero a detenere una partecipazione azionaria di circa il 4% in LSEG. Tali azioni saranno acquistate da York Holdings II Limited e York Holdings III Limited, entità di proprietà di alcuni fondi di investimento affiliati a Blackstone, un affiliata del Canada Pension Plan Investment Board, un'affiliata di GIC Special Investments, e da Thomson Reuters, ex azionisti di Refinitiv.LSEG prevede che la partnershipnel tempo man mano che vengono forniti i flussi di lavoro chiave".LSEG e Microsoft hanno concordato didel prodotto per la piattaforma dati, l'area di lavoro e le iniziative di analisi. I costi di cassa incrementali totali di LSEG relativi ai programmi dal 2023 al 2025 dovrebbero essere compresi tra 250 e 300 milioni di sterline. All'interno di questo, LSEG prevede unnel periodo 2023-2025 di circa 100 milioni di sterline. Il saldo dei costi di cassa, che si riferiscono ai costi di modifica una tantum, dovrebbe avere un impatto di 50-100 punti base sul margine EBITDA negli anni 2023-2025.