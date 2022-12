Pensioni, Berlusconi: "Obiettivo minime a 1000 euro per fine legislatura"

(Teleborsa) - Alla fine il Cavaliere ha messo la parola fine allein seno alla maggioranza, per la questione delle, rimaste ferme sotto i 600 euro auspicati da Forza Italia."Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia, scrive in una nota Silvio Berlusconi, al termine di un pranzo ad Arcore sulla Manovra, aggiungendo "è necessario allo stesso tempopossibile per aumentare le, che resta".Un tentativo di gettare acqua sul fuoco, dopo che il sottosegretario leghista Claudio Durigon aveva definitivamente chiuso alla proposta forzista di portare le minime a 600 euro , preannunciando una"Si comincia già a dare unportando le pensioni minime a 570 euro al mese", aveva affermato Durigon la scorsa settimana, riferendosi all'quale effetto combinato della rivalutazione legata all'inflazione e dell'1,5% aggiuntivo disposto dalla Manovra. Una cifra così vicina alla soglia tonda dei 600 euro che aveva solleticato le speranze del deputati di Forza Italia."Siamo impegnati per la, che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio", afferma ancora Berlusconi, che dà anche un segnale favorevole alo "autonomia differenziata" che "e dovrebbe essere agganciata a unain senso presidenzialista".