Pesante l'indice media italiano (-1,66%), performance negativa per Monrif

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo ila dispetto della cautela evidenziata dall'Ilha aperto a quota 6.651,2 in contrazione di 111,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 271, dopo aver avviato la seduta a 270.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che passa di mano con un calo del 3,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Tra i titoli adel comparto media, si muove verso il basso, con una flessione del 3,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.