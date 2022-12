PNRR, Corte Conti: su asili Italia in ritardo, obiettivi a rischio

(Teleborsa) -a causa dei ritardi nella selezione degli interventi da finanziare. Lo rileva la Corte dei Conti nella sua delibera sullo stato di avanzamento dell'intervento PNRR relativo alLa Corte ricorda che le risorse PNRR destinate alper progetti già in essere (finanziati con fondi nazionali), 2,4 miliardi per la costruzione di nuovi asili nido, 600 milioni per le scuole dell'infanzia e 900 milioni per le spese di gestione. L'obiettivo è di creare oltre 264mila nuovi posti negli asili pubblici entro il secondo semestre del 2025.Accertato ", evidenziando il rischio che il ritardo accumulatosi pregiudichi l'obiettivo intermedio europeo di aggiudicazione dei lavori, da raggiungersi entro il secondo trimestre 2023" si legge in una nota. La magistratura contabile menziona ", raccomandando al Ministero dell'istruzione una razionalizzazione, nonche' la gestione unitaria dei fondi, da trasferire agli enti locali medesimi".La Corte infine invita il ministero