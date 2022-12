PNRR, Gentiloni: "Non ci sono ritardi. Modifiche consentite, non su riforme"

(Teleborsa) -per le possibililegate a "circostanze oggettive" come l'aumento dell'inflazione ed il costo maggiorato delle materie prime, ma sulla mancata attuazione di riforme legata ad una volontà politica non c'è flessibilità. Lo ha chiarito il, intervenendo a "Mezz'Ora in Più di Lucia Annunziata su Rai3.Gentiloni ha, confermando che l'Italia hae dicendosi convinto che anche il governo Meloni "farà rispettare i tempi" anche se "non sarà facile". "Ii - ha aggiunto - sonoe sul PNRR ci sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi in tempo".A proposito delleal PNRR, Gentiloni ha spiegato che "devono rispettare due condizioni" e cioèe "riguardare glidove sicuramente la mancanza di materie prime e l’inflazione possono aver pesato".ha chiarito il commissario, aggiungendo che non è ammessa "l'inadempienza" sulle riforme promesse. "perché: se si devono fare riforme su giustizia, concorrenza o lavoro nero questo dipende da una volontà politica e non da circostanze oggettive".Gentiloni ha anticipato che, l''anno prossimo, la Commissione europea aggiungerà al PNRRrivolto a tutti i Paesi e per l'Italia ci saranno"Cerchiamo di, ma cerchiamo di vederlo come", ha sottolineato il responsabile all'economia di Bruxelles, aggiungendo che può essere visto come "un'opportunità per l'Italia per darsi una scossa dopo anni di crescita molto molto bassa".