Quarantena e tamponi, novità in arrivo: ecco cosa cambierà

(Teleborsa) - Ilprosegue verso l'allentamento dellee novità in questo senso dovrebbero arrivare neicertamente prima di, dunque, visto che ormai i tecnici sono sempre più convinti che lasi sta trasformando in endemiachi scoprirà dicon une non presentae senzadi un testchi hacomunque) non ha febbre indossandoLeinvece,chi è positivo, con grande possibilità, dovrà restare in isolamento sempre perA stabilire le novità sarà ilin programma già questa settimana quando potrebbe approdare un decreto legge con le norme per modificare le misure che, ad oggi, interessano i positivi. La linea, nei giorni scorsi, è stata dettataTra le novità più significative, l’addio aiper dimostrare laC'è poi da considerare che già adesso sono di fatto la maggioranza gli italiani che fanno con i test fatti in casa, creando unche, per ovvie ragioni, scelgono di