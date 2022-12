Rapporto DEKRA 2022: cambia la mobilità, focus su educazione giovani

(Teleborsa) - In Italia, secondo una stima dell'Istat, si sono verificatiun totale dile vittime sono state 1.450 (+15,3%) ed i feriti 108.996 (+25,7%). A livello mondiale gli incidenti stradali rappresentano ladi età compresa tra i 5 e i 29 anni, tanto che quando si parla di sicurezza stradale, i giovani sono considerati una, soprattutto se neopatentati. E' quanto emerge dal Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 2022 intitolato appunto "Mobilità dei giovani", presentato stamattina presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.possono esseree diventare. Le nuove generazioni sono native digitali, organizzano le loro attività usando piattaforme che li connettono al resto del mondo e vivono la mobilità come servizio", sottolinea, Presidentee head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, aggiungendo "la sicurezza stradale si manifesta nel comportamento di chi guida, nella sicurezza del mezzo e delle sue connessioni, nella infrastruttura intelligente e, prima ancora, in buono stato".Pur essendo molto più sicuri i viaggi in auto - segnala il rapporto -nella fascia d’età 18-24 annidel guidatore o del passeggero rispetto al 44% nella popolazione complessiva. Nuove prospettive arrivano tuttavia dai veicoli di nuova generazione, che sono connessi e digitali e quindi risultano essere maggiormente sostenibili, anche se spesso vengono usati senza un’adeguata consapevolezza e formazione rispetto ai rischi.L’obiettivo di DEKRA è quello di, evitando di intasare strade e piazze di mezzi non controllati e mal gestiti. Da tempo, l’auto non è più uno status symbol e vanno assumendodi un mezzo di trasporto. Lo conferma unda Forsa, su incarico di DEKRA, che evidenzia come tra i giovanissimi (18-24 anni), il 42% utilizzi più volte alla settimana i mezzi di trasporto pubblici (bus, treno) ed il 32% usi la bicicletta o la bici a pedalata assistita. Una tendenza più accentuata nelle grandi città.Di qui la necessità didelle nuove generazioni. Dal Rapporto DEKRA 2022 emerge quindi l’importanza di accrescere la maturità dei teenagers alla guida rendendoli consapevoli dei rischi nel loro lifestyle quotidiano (droghe, alcool, smartphone, esperienza di guida), al fine di formare utenti ragionevoli e responsabili delle nuove strade.Sostenendo e condividendoovvero zero morti sulle strade, DEKRA collabora con le istituzioni ad ogni livello convolte a garantire la sicurezza sulle strade, nei luoghi di lavoro e nelle case.Alla presentazione del rapporto è intervenuto anche il, che ha parlato della possibilità di convocare un tavolo per l'assieme al Ministero dell’Istruzione, agli Enti locali ed ai rappresentanti dei Comuni."Ritengo fondamentale portare l’educazione stradale sui banchi di scuola, istruire i ragazzi fin da giovanissimi sul rispetto delle regole e sulla sicurezza", ha commentato Salvini, aggiungendo "la prevenzione è la prima arma. Poi c’è l’aspetto repressivo, pure fondamentale, sul quale bisogna intervenire: le, ma credo che". Il leader della Lega ha anche definito "interessante l’ipotesi di unain cui la persona è aggiornata, accompagnata e informata".Per, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "è fondamentale anche intervenire sul piano infrastrutturale per garantire una maggiore sicurezza stradale, a partire dalla realizzazione delle smart city e favorendo l’uso delle nuove tecnologie. Occorre, infine, agire sul piano della deterrenza prevedendo un meccanismo di proporzionalità delle sanzioni rispetto al reddito”., Viceministro della Giustizia, ha sottolineato "lapoiché la sanzione arriva sempre troppo tardi. La fase preventiva e formativa è essenziale per andare verso la Vision Zero”.Secondo, Presidente Istat "bisognarispetto a quelle che sono le vittime e i feriti in merito alla classe d’età dei giovani. Se andiamo a vedere i dati statistici le cose sono progressivamente migliorate, vuol dire che un cambiamento sta avvenendo e ci auguriamo che si proceda in questa direzione"."Le sanzioni più frequentemente erogate sulla base dei dati recenti - ha spiegato, Direttore del Servizio Polizia Stradale - riguardano l’eccesso di velocità, la mancanza di cinture di sicurezza allacciate, auricolare o vivavoce. In particolare, le distrazioni sfuggono ai dati percentuali anche se sappiamo benissimo che. È fondamentale, pertanto, intervenire sul fattore umano investendo sull’aspetto culturale di chi si mette alla guida, soprattutto formando i più giovani".Per, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Roma Capitale, "occorre una visione complessiva sulla mobilità all’interno delle nostre città. Bisogna lavorare sulla diminuzione del traffico privato e della proprietà di autovetture attraverso maggiori".