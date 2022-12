Regno Unito, il PIL rimbalza a ottobre

(Teleborsa) - L'Office for National Statistics ha affermato che il prodotto interno lordo2022, dopo un calo dello 0,6% a settembre 2022, che era stato influenzato dal giorno festivo aggiuntivo per i funerali di stato di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Il dato è migliore del +0,4% del consensus.La letturamostra un, rispetto al +1,3% del mese precedente e il +1,4% atteso dagli analisti.Guardando il quadro più ampio, il PIL è diminuito dello 0,3% neirispetto ai tre mesi fino a luglio 2022.Il settore deiè cresciuto dello 0,6% a ottobre 2022, dopo essere sceso dello 0,8% a settembre 2022; il maggior contributo alla crescita è venuto dal commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, in crescita dell'1,9% nel mese.