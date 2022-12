Roche, Thomas Schinecker nuovo CEO. Schwan diventa chairman

Roche

(Teleborsa) - Il CdA di, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha approvato la proposta di alcunedel 14 marzo 2023. Come precedentemente annunciato nel luglio 2022,ha infatti deciso di non cercare la rielezione a chairman.Il board proporràcome nuovo chairman all'Assemblea Generale Annuale del 2023 e ha nominatonuovo CEO del gruppo a partire dal 14 marzo 2023.Inoltre, il CdA proporrà, CEO di, e, Sterling Professor di Immunobiologia e Biologia Molecolare presso la Yale University, per l'elezione comedel consiglio all'Assemblea generale annuale nel 2023.