Spazio, missione compiuta per Artemis 1: successo per ammaraggio capsula Orion

(Teleborsa) - Missione compiuta per: laè rientrata con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico segnando il successo della. Ilcon il Crew module adapter si sono separati dalla capsula solo 40 minuti prima dell'ammaraggio, riportando Orion sano e salvo sulla Terra. Come previsto, il Modulo di servizio europeo è bruciato in atmosfera senza problemi, mentre la capsula per l'equipaggio Orion ha orientato e controllato il suo rientro con i propulsori, dispiegando i tre paracadute e ammarando delicatamente al largo della costa di San Diego, negli Stati Uniti.è il programma internazionale di esplorazione lunare che porterà l'essere umano sulla Luna. Questa prima missione ha fornito un primo test sia delloche delspinto dai 33 motori del Modulo di servizio europeo oltre la Luna e nello spazio profondo. I prossimi Moduli di servizio europei forniranno alle astronaute e agli astronauti delle missioni lunari elettricità, propulsione e controllo termico della cabina, ma anche atmosfera respirabile e acqua potabile. Lanciato dal primo Space Launch System (SLS) il 16 novembre dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida,che l'ha visto effettuare due sorvoli ravvicinati con la Luna. Passando a una distanza di 130 km dalla superficie lunare, il veicolo spaziale ha utilizzato la gravità della Luna per posizionarsi in orbita lunare e poi riprendere la rotta verso la Terra."Il Modulo di servizio europeo si è comportato magnificamente – ha affermato–. L'obiettivo della prima missione Artemis era testare i limiti del veicolo spaziale e metterlo alla prova. Per questo motivo, abbiamo utilizzato Orion e l'ESM per eseguire manovre e operazioni di cui non avremo necessariamente bisogno nelle missioni con equipaggio. Ma volevamo davvero spingere il veicolo spaziale nella sua prima missione".Ilè stato gestito dall'Esa e progettato e costruito dal contraente principale Airbus a Brema, in Germania, con strumenti forniti da aziende di dieci paesi europei. I prossimi Moduli di Servizio Europei sono ancora in produzione e il secondo, per Artemis II, che porterà le astronaute e gli astronauti intorno alla Luna, è stato consegnato al Kennedy Space Center nel 2021, mentre l'ESM-3 sarà pronto il prossimo anno. ESM-4 è ancora in produzione presso ADS a Brema, mentre la struttura del quinto Modulo di Servizio è pronta a lasciare Thales Alenia Space Italia (Torino) per proseguire verso Brema."Il successo della prima missione Artemis rafforza ulteriormente la partnership internazionale in vista della missione sulla Luna – ha dichiarato– Ora possiamo guardare con fiducia alle prossime missioni Artemis e alla costruzione del Gateway lunare, il nostro avamposto umano nello spazio profondo".