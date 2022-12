UK, diminuisce il deficit della bilancia commerciale a ottobre

(Teleborsa) - Ila evidenzia a2022 undi 14,48 miliardi di sterline, in calo rispetto al passivo di 15,66 miliardi di settembre. Il dato risulta anche migliore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo stabile a 15,65 miliardi.Lesono diminuite di 1,4 miliardi di sterline (2,6%) nell'ottobre 2022, a causa del calo delle importazioni da paesi terzi, in parte compensato da un aumento delle importazioni dall'UE. La diminuzione delle importazioni da paesi extra UE è stata collegata al calo dei prezzi del gas nell'ottobre 2022, mentre l'aumento delle importazioni dall'UE in ottobre segue un settembre contenuto.Lesono diminuite di 0,7 miliardi di sterline (2,2%) nell'ottobre 2022, con un calo delle esportazioni verso i paesi dell'UE e non UE.