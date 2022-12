Wall Street positiva, focus su Fed e inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Boeing

American Express

Visa

Microsoft

Amgen

3M

Atlassian

Docusign,

Okta,

Datadog

Moderna

Tesla Motors

Baidu

Lucid Group,

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con gli investitori che attendono le decisioni della Federal Reserve in arrivo mercoledì: la Banca centrale americana guidata da Jerome Powell dovrebbe rallentare il passo dei rialzi dei tassi d'interesse. Tuttavia il dato sull'inflazione PPI, rilasciato venerdì scorso, più alto del previsto, ha rinnovato i timori di recessione.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.953 punti. Sulla parità il(+0,06%); guadagni frazionali per l'(+0,44%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Tra i(+2,87%),(+2,25%),(+2,07%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,16%),(+7,97%),(+5,02%) e(+4,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,47%.In perdita, che scende del 4,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,81 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso del 3,74%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -680K barili; preced. -5,19 Mln barili).