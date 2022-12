Criptovalute, Calì (ODCEC Roma): "Opportunità da cogliere ma settore da regolamentare"

(Teleborsa) - "L’Italia nell’Indice globale di adozione diConsiderando il volume totale di transazioni internazionali, cresciuto esponenzialmente daidello scorso anno, e l’incidenza ancora alta - seppur in discesa - delle transazioni connesse ad attività illecite, il dato sul posizionamento del nostro Paese va letto positivamente vista l’attuale regolamentazione. Si tratta certamente di un’opportunità da cogliere in tempi stretti. Lo affermapresidente dell’ODCEC di Roma, presentando il convegno “Cryptoasset profili giuridici, contabili e fiscali. Tendenze e stato dell’arte”, in programma mercoledì 14 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede dell’ODCEC Roma con relatori ed esperti della materia.sono in questo periodo storico un argomento più che mai di attualità per via della forte volatilità dei loro corsi, nonché per via delle recenti difficoltà finanziarie riscontrate da taluni gestori di piattaforme di negoziazione.Nel corso del 2022 tanto l’Unione Europea quanto l’OCSE hanno accelerato il processo di regolamentazione di tali assets sia a livello di norme sugli scambi di tali categorie di asset digitali, sia a livello di definizione di nuove procedure di cooperazione fiscale internazionale.La proposta di Regolamento UE sul mercato delle cripto-attività (MiCAR),al fine di adeguarne il testo rispetto alle recenti innovazioni tecnologiche del settore. Al contempo, nell’ambito della legislazione domestica la bozza di Legge di Stabilità 2023 reca alcune proposte riguardanti la valutazione e tassazione delle crypto-attività.Restano, tuttavia, alcune questioni irrisolte(anche a costo di tornare sul tema con successive ulteriori regolamentazioni).