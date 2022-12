Eligo, round da 1 milione con Fondo Rilancio Startup (CDP) e Digital Magics

Digital Magics

(Teleborsa) -, società attiva nel fashion tech, ha concluso unsottoscritto dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR nonché dall'investitore proponentee da un gruppo Business Angels co-investitori.Attiva dal 2016, Eligo si caratterizza per l'offerta di un, con la possibilità di usufruire di un servizio di Personal Styling virtuale dedicato, che consente all'utente di essere accompagnato nella scelta di acquisto sul marketplace digitale da personal shopper dedicati.Il finanziamento, spiega una nota, rientra all'interno della strategia di sviluppo dell'offerta digitale di live shopping - attraverso la piattaforma proprietaria E.L.S.A - e allo stesso tempo mira a favorire il. Le risorse saranno inoltre investite per garantire loe ildi personal stylist.Eligo, che al 31 dicembre 2021 ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa 1,4 milioni di euro, sta anche lavorando alla. L'Euronext Growth Advisor (EGA) è Integrae SIM e l'ammissione è prevista per la prossima settimana.