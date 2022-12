Enel X Way, Ripa: "Investiamo per accelerare sviluppo mobilità elettrica"

Enel

Volkswagen

(Teleborsa) - ": oggi celebriamo circadella nuova divisione ditotalmente dedicata alla mobilità elettrica e lo facciamo in una cornice sicuramente fantastica, il, dove è anche collocata lache abbiamo realizzato nell'ambito della collaborazione con Volkswagen nella nuova società, che affiancherà l'attività di Enel X Way".Così, Ceo di Enel X Way, ha salutato l'inaugurazione della stazione di ricarica di Via Flaminia e la nascita della nuova realtà Ewiva "Abbiamo quindi, non solo in termini di sviluppo, ma anche di investimento - ha spiegato Ripa -, per realizzare unacoloro che vogliono viaggiare in elettrico e che sono sempre di più in Italia".e per questo stiamo investendo, per dotare il Paese di una infrastruttura. Già oggi sonodi ricarica, ai qualie tutto il piano di sviluppo che abbiamo già progettato per il prossimo anno:per dotare anche il nostro Paese di una infrastruttura di ricarica all'altezza delle nostre aspettative e delle aspettative del mercato che vuole sempre più viaggiare cin un'auto elettrica".