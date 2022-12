Equita rafforza team advisory con ingresso Edoardo Schiavina

Equita

Lazard

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, rafforza il team di advisory dedicato alle realtà imprenditoriali e ai grandi gruppi del settore Industrial concome. Dopo un'esperienza di oltre 14 anni maturata in, sia nell'ambito dell'M&A domestico e cross-border che nell'ambito delle special situations, Schiavina entra in Equita comeLa nomina si inserisce neldel gruppo, che negli scorsi mesi ha visto ingressi in altri verticali come quello Consumer o quello dedicato alle istituzioni finanziarie (FIG - Financial Institutions Group)."Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto sino ad oggi - ha commentato, Co-Head Investment Banking e Head of Advisory -, con esperienze e curriculum internazionali che riconoscono nella partnership Equita un modello unico ed un brand leader nell'advisory indipendente. Questo è per tutti noi un forte stimolo per continuare ad essere ambiziosi e continuare ad investire nel nostro futuro".