ERG nella "A List" di CDP per sforzi nella lotta al climate change

ERG

(Teleborsa) -, società parte del FTSE MIB e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,(precedentemente A-), organizzazione globale no-profit che guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni dei gas serra.A determinare l’ingresso nella "A list", sono state le, tra cui il modello di governance per la gestione dei cambiamenti climatici insieme allo sforzo messo in atto per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili (eolico e solare), si legge in una nota. ERG è(283 nella fascia A nel 2022) su oltre 15.000 valutate."Il riconoscimento conferma la leadership di ERG nella lotta al cambiamento climatico, al centro della nostra strategia aziendale da ormai più di un decennio - ha commentato il- Ilche, mai più di ora, necessita di azioni comuni da parte di aziende e istituzioni per raggiungere la neutralità climatica".