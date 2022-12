Eventi e scadenze del 13 dicembre 2022

Abitare In

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Seduta plenaria e riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento a StrasburgoFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioConvegno: Italia, domani? Le sfide del PNRR tra sostenibilità e transizione energetica - L'Istituto per la Competitività (I-Com) organizza il convegno pubblico presso il Parlamento Europeo a Roma, conclusione del ciclo di incontri svolto nel corso del 2022 nell'ambito dell'Osservatorio SostenibilItalia, il programma di monitoraggio sull'attuazione del PNRR promosso da I-ComICE - ICE presenta: Le opportunità dall'Europa per le imprese - Seminario che informa i partecipanti sui servizi di ICE-Agenzia per facilitare l'accesso ai fondi europei nel quadro delle attività del settore Affari europei. Si svolge a BruxellesENEL - Presentazione Ewiva - Enel X Way e Volkswagen Group presentano Ewiva, la Joint Venture nata dalla partnership dei due Gruppi per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in ItaliaA2A - Verso l’autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud - Durante l'evento, patrocinato da Utilitalia, verranno presentati i principali risultati emersi dall’approfondimento del report “Verso l’autonomia energetica italiana” realizzato sul ruolo chiave del Centro-Sud nel percorso di transizione energetica del nostro PaeseThink tank Remind - Presso la nuova sala Europa Experience del Parlamento Europeo Ufficio Italia si terrà il think tank Remind, "FUTURO ITALIA - Sviluppo sostenibile e sicurezza della Nazione, Legge di Bilancio 2023 e Ulteriori Misure" che vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni governative e parlamentari insieme a rappresentanti dei settori produttivi della Nazione10:00 - ADM: "G20 Policy Monitor" - Presentazione del “G20 Policy Monitor” dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Stato. Durante l' evento verrà presentato anche il resoconto e il nuovo bando dell'iniziativa “Dimensione sociale ADM” che permette agli enti del Terzo settore di proporre progettualità e raccogliere fonti di finanziamento dagli operatori regolati dall'Agenzia- CDA: Bilancio