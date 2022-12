Ferrari, Fred Vasseur nominato Team Principal di Scuderia Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha annunciato che. Vasseur prende il posto di Mattia Binotto, che a fine novembre aveva annunciato che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo. Binotto era stato scelto per guidare Ferrari in Formula 1 nel gennaio 2019 al posto di Maurizio Arrivabene.Vasseur hadi successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell'ultimo decennio in Formula 1. Durante questo periodo, è stato ampiamente riconosciuto anche il suo successo nel promuovere piloti di talento, conquistando la serie GP2 sia nel 2005 (Nico Rosberg) che nel 2006 (Lewis Hamilton). Vasseur ha recentemente ricoperto la carica di(attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. In precedenza, nel 2016, è stato"Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal - ha commentato l'- Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questoper far crescere la Ferrari con rinnovata energia".