Gruppo FS, AD Ferraris: "Puntiamo a collegare Madrid e Parigi entro fine 2024"

(Teleborsa) -amministratore delegato delè stato insignito delil prestigioso riconoscimento che dal 1996 laattribuiscono alleprovenienti daapaci di distinguersi per l’impegno nel contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.Tra i motivi dell'assegnazione:e con gli oltre 82.000 dipendenti che operano in Italia e nelle filiali estere - ha detto l'amministratore delegatourante la consegna del Premio all’Ambasciata d’Italia di Madrid alla presenza dell’ambasciatore Riccardo Guariglia, - e in particolare con i colleghi che lavorano qui in Spagna, che proprio in queste settimane sono impegnati con il debutto del nostro Frecciarossa 1000 sui binari dell'alta velocità spagnola, l'ultimo passo di una strategia che vede ilprosegueper replicare i risultati positivi ed i modelli di successo raggiunti in Italia". Premiato insieme all’AD Ferraris anchsocietà attiva nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo.portale informativo del Gruppoi collegamenti alta velocità con il Frecciarossa 1000, il treno di punta dell’AV italiana. L’obiettivo è offrire un concreto contributo, in Italia così come in Europa, alla costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile, condividendo l’esperienza maturata in Italia con l’alta velocità, così da replicarne i risultati e i modelli di successo, soprattutto per le persone e i territori che attraversa. In Spagna il Gruppo FS punta anche sulle collaborazioni con le istituzioni e le realtà del mondo dei trasporti e del turismo per offrire biglietti integrati e soluzioni di viaggio multimodali.A margine della cerimonia,ha anche parlato del piano per attivare il nuovo collegamento con il FrecciarossaPossiamo pensare a collegare anche Madrid con l’Italia attraverso la Francia, dove già arriviamo con il nostro Frecciarossa – ha dichiarato l’amministratore delegato Ferraris.ha concluso.