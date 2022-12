ILBE, accordi di distribuzione per il film d'azione Paradox Effect

ILBE

(Teleborsa) -(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha sottoscritto un, società di produzione e distribuzione cinematografica, e, società di produzione cinematografica internazionale, per la, film d'azione diretto da Scott Weintrob scritto da Samuel Bartlett, Ferdinando Dell'Omo e Andrea Iervolino.Gli accordi assicurano a ILBE un, non revocabile, pari a circa"Paradox Effect vedrà il coinvolgimento di star internazionali di primo piano, che per motivi contrattuali ancora non possiamo rivelare - ha commentato il fondatore Andrea Iervolino - Stiamo vivendo, e mi auguro di proseguire insieme al mio team sempre in questa direzione".