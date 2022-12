KME, accordo con Golden Dragon per vendita quota 50% in JV cinese KMD

KME Group

(Teleborsa) - KME SE, principale società controllata da, ha sottoscritto con Golden Dragon Precise Copper Tube Group (“Golden Dragon”) un contratto di vendita avente ad oggetto la propria quota pari al 50% della joint venture KMD, che era stata costituita tra KME e Golden Dragon nel 2014. Allo stesso tempo, KME ha sottoscritto un contratto per il riacquisto del 100% delle quote di KMD Connectors Stolberg GmbH, che erano state conferite da KME nella joint venture KMD nel 2014.Ilè di circa USD 50 milioni ed il prezzo di riacquisto di Stolberg è di circa USD 17 milioni. Inoltre, KME incasserà le posizioni intercompany ed il prestito soci attualmente in essere per un importo totale di circa 20 milioni di dollari.Il Closing delle operazioni è subordinato all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali l’approvazione da parte delle competenti autorità di controllo antitrust.Questo nuovo accordo - spiega una nota - rappresenta una ulteriore pietra miliare nella strategia generale di KME di deleveraging e nel nuovo focus regionale, a seguito dei più recenti cambiamenti geopolitici. Inoltre, il riacquisto di Stolberg costituisce un passo importante per incrementare l’efficienza di KME nel supportare la transizione elettrica e fornire il miglior servizio possibile alla clientela.