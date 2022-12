Multe, ai sindaci la decisione su stralcio o sconto su 11 milioni di verbali

(Teleborsa) - La decisione susullenon pagate spetterà ai singoli. È quanto ha riportato il Sole 24 Ore che segnala come il provvedimento è contenuto all'interno dei correttivi allache si stanno preparando al Ministero dell'Economia.Da una parte c'è l’ipotesi dello stralcio, che suiriguarderà le cartelle fino a mille euro affidate fra 2011 e 2015. In questa condizione dovrebbero esserci circa 11 milioni di verbali, un quarto del totale degli arretrati. Per quelli più recenti, sempre sulla falsariga di quanto sarà previsto per le entrate erariali, potrebbe essere riconosciuto unche elimini almeno gli interessi di mora. Le multe infatti sono "sanzioni" e quindi non consentono la divisione fra imposta da pagare eda abbuonare che è invece tipica delle altre cartelle.Ilpresso gli automobilisti indisciplinati in Italia oscilla intorno a un 45% medio, con grandi differenze da Nord a Sud. Sui 19 miliardi di crediti comunali presenti negli arretrati dell’agente nazionale della riscossione, le multe valgono poco meno di, cioè il 40% abbondante. Tra sanzione originaria, interessi e somme aggiunte con il passare del tempo, ciascuno dei ruoli presenti in questa valanga si attesta intorno ai 180 euro. Si contano quindi più diin attesa di soddisfazione.Il quotidiano economico ricorda inoltre che le multe portano nelleuna cifra superiore al miliardo di euro l'anno (1.044 milioni nel 2021, +6,7% sul 2020 frenato dai lockdown, ma inferiore ai livelli del 2019 quando si era arrivati a 1.242 milioni), anche se sale a ?1,4-1,5 miliardi l'ammontare di sanzioni irrogate ma non incassate.In base ai dati Istat sui, la quota di sanzioni pagate nello stesso anno della contestazione è del 65,4% ine al 57% in. Sotto la soglia del 50% troviamo invece la(48,4%), la(44,2%) mentre crolla al 36% nel, al 23% ine al 22,8% in. Ad esempio, Lo scorso anno ilha incassato 65,3 milioni su 185,8 di accertamenti (il 35,2%), mentre quello disi è fermato a 16,7 milioni su 105,2 (il 15,9%). Quel che non viene pagato subito entra nel circolo della riscossione coattiva: un circolo vizioso in termini di (mancati) recuperi effettivi ma che è il reale fenomeno alla base dell'enorme numero di multe non pagate che si accumulano nei magazzini della riscossione e su cui dovranno ragionare i sindaci per decidere di cosa fare degli arretrati.