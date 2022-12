New York incontenibile in attesa del dato sull'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,58%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,43% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Positivo il(+1,24%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,41%).Gli investitori statunitensi hanno quindi iniziato con un'iniezione di fiducia una settimana molto complessa. Infatti ci sono. Se le attese vengono confermate, ci saranno rialzi per un totale di 225 bps (50+50+50+50+25) nello spazio di meno di 24 ore.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,75%),(+2,82%),(+2,54%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,67%.(+9,99%),(+6,32%) e(+5,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.Sensibili perdite per, in calo del 6,27%.In apnea, che arretra del 4,61%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -680K barili; preced. -5,19 Mln barili)14:30: PhillyFed (preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%).