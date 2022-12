Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea alla buona giornata delle borse europee. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'segna un incremento dell'1,39% dopo che i prezzi al consumo in aumento più lento delle stime fanno sperare che la Banca centrale americana sia meno aggressiva nei rialzi dei tassi di interesse. Attesa anche per la BCE di giovedì.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,054. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,73%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,66%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.in luce, con un ampio progresso dell'1,34%,avanza dello 0,68%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,42%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,37%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura di ieri.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, con un incremento del 33,78%, rispetto ai precedenti 1,33 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,17%.Decolla, con un importante progresso del 4,05%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,55%.avanza del 3,48%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,67%),(+3,99%),(+3,84%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.Tra lepiù importanti:07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,4%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,9%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,6%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 3,5K unità; preced. -6,4K unità).