Somec, nuove commesse per 20,5 milioni di euro in Germania

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha acquisitodal. I contratti riguardano i lavori sulla Asuka III, nave da crociera di NYK Cruises, il più grande operatore di crociere giapponese. Con queste ulteriori commesse, ildel gruppo, da inizio anno, raggiunge circaSomec si occuperà della progettazione su misura, produzione e installazione dei sistemi perdelle cabine passeggeri. La commessa affidata alla controllata Oxin rappresenta invece il primo ordine commissionato dal cantiere tedesco Meyer Werft per la progettazione su misura, fornitura ed installazione delledella nave, che si sviluppano su 11 ponti per un totale di circa 1500 mq.La nave ha una stazza lorda di oltre 50 mila tonnellate, è lunga 228 metri e larga 29, con una capacità di 744 passeggeri in 385 cabine oltre a 470 persone di equipaggio. La. A tale realizzazione ne seguirà"Queste commesse dimostrano ladi cui si compone e come le singole eccellenze che ne fanno parte sappiano attrarre lavori sempre più articolati - ha commentato il- Nonostante le criticità del momento, il settore navale vede una buona effervescenza e il gruppo si dimostra pronto a cogliere le opportunità che il mercato offre, ovunque nel mondo, grazie alle partnership consolidate con i cantieri navali e alla presenza a livello internazionale".