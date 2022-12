UBS: opportunità nelle banche europee, UniCredit tra top picks

BoI

(Teleborsa) - Nonostante la sovra-performance del settore bancario nel 2022, tra lesolohanno sperimentato un: l'upgrade medio del 21% alle previsioni di reddito netto da interessi nel 2023 "lascia quasi tutti i titoli a prezzi più convenienti sul forward EPS rispetto all'inizio del anno", secondo un'analisi di. "e, a nostro avviso, presenta opzioni vantaggiose considerando tassi costantemente più elevati e ricavi resilienti market-linked", si legge in una report sul tema.UBS "apprezza particolarmente le banche" per quanto riguarda gli utili dell'anno fiscale in quanto "segnalano il meglio del ciclo dei tassi, confermano sostanziali rendimenti di capitale e forniscono guidance sul 2023, che dovrebbero guidare gli upgrade degli utili pre-accantonamento". Gli analisti aggiungonoalla loro "" e rimuovonoe StanChart.A proposito della banca italiana viene scritto che, nonostante una performance azionaria molto migliorata nel corso dell'anno, "vediamo ancora UniCredit spuntare molte caselle che un investitore bancario dovrebbe cercare". UBS, tra le altre cose, evidenzia che lee che le(fatto rilevante per una banca con una considerevole esposizione russa e una presenza geografica impegnativa in uno scenario di recessione più grave).