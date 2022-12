WINDTRE sigla partnership con Telit per servizi IoT

(Teleborsa) -, società internazionale leader nel campo dell'Internet of Things (IoT), per l'avvio di unaalle grandi aziende ed alla PA.L’accordodi accelerare loper rispondere alla crescente domanda di soluzioni in ambito Smart City, Smart Utilities, Smart Agricolture e Smart Factory.La partnership consentirà anche diin grado di mettere a fattor comune l’infrastruttura e le competenze di entrambe le società. Telit metterà a disposizione proprie soluzioni e l’esperienza ventennale maturata."Siamo felici di intraprendere questo percorso di innovazione con un partner altamente qualificato come Telit", dichiara, amministratore delegato di WINDTRE, parlando di "una sinergia che supporterà la nostra azienda nel rispondere alle richieste del mercato B2B, sempre più orientate verso proposte tecnologiche, a supporto della competitività e dell'efficienza"."Telit ha una prospettiva e rilevanza unica nel mercato IoT, grazie alla sua posizione di Market Leader Globale. Siamo quindi fieri di poter contare su questa leadership e di poter lavorare con WINDTRE per stimolare l'adozione di soluzioni IoT e l'innovazione in Italia", afferma, CEO di Telit.